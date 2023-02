Juve-Fiorentina, dove vederla in tv Sky o Dazn

Partita: Juve-Fiorentina

Orario partita: 18

Canale Tv: Dazn

Pay TV Streaming: Dazn

Dove e a che ora vedere Juve-Fiorentina orari e canali

Juventus-Fiorentina, match valido per la ventiduesima giornata di Serie A, è in programma alle 18 all'Allianz Stadium di Torino sarà trasmesso in diretta da Dazn. In streaming il match sarà visibile su Dazn.

Juve-Fiorentina in Diretta: la cronaca

La Juve di Allegri va a caccia di continuità dopo il convincente 3-0 con il quale si è imposta all'Arechi contro la Salernitana nell'ultimo turno. La Fiorentina di Italiano vuole rialzarsi dopo quattro turni senza vittorie. Qui le probabili formazioni.

Juve-Fiorentina segui la diretta sul nostro sito

Segui Juve-Fiorentina su DAZN, attiva ora

Attiva DAZN a 20.99€ al mese per i primi 12 mesi anziché 29.99€. Offerta speciale valida fino al 14 febbraio