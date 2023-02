Juve, i convocati per la Fiorentina: rientro importante per Allegri

Reduce dalla vittoria per 0-3 contro la Salernitana, la Juventus torna in campo per il big match contro la Fiorentina. Fischio d'inizio in programma alle ore 18 all'Allianz Stadium di Torino. Ritorna nella lista dei convocati Leandro Paredes. 5 invece gli assenti già annunciati da Allegri in conferenza stampa, ovvero Pogba, Bonucci (che tornerà a disposizione per la partita contro il Nantes), Milik, Miretti e Kaio Jorge.