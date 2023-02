Udinese-Sassuolo 2-2: un punto a testa per Sottil e Dionisi

UDINE - Finisce 2-2 il match dell'ora di pranzo tra Udinese e Sassuolo, valido per la 22ma giornata di Serie A. Alla 'Dacia' Arena' i bianconeri passano in vantaggio con Udogie al 1' ma vengono raggiunti dagli emiliani con Matheus Henrique che al 6' firma il gol del pareggio. Poco prima della mezz'ora arriva il nuovo vantaggio friuliano: lo firma Bijol al 28'. I neroverdi non ci stanno e trovano ancora la parità al 46' grazie ad un'autorete di Perez. Nella ripresa le due squadre cercano il terzo gol ma il risultato non cambia: i bianconeri salgono così a 30 punti. Passo in avanti anche per gli emiliani che raggiungono quota 24 punti.