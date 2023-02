Napoli-Cremonese, le pagelle: Lobotka a luci rosse. Il segreto di Lozano è svelato

Il Napoli si vendica dell'eliminazione in Coppa Italia battendo 3-0 la Cremonese . Decidono i gol di Kvaratskhelia nel primo tempo, Osimhen e Elmas nel secondo. La squadra di Spalletti si porta a +16 dall’Inter seconda, in attesa della sfida di domani tra i nerazzurri e la Sampdoria. Ecco le pagelle essenziali.

PROMOSSI

Kvaratskhelia, festeggiato e festeggiante: voto 7,5

Tu lo aspetti sul destro e lui va sul sinistro. Lo aspetti sul sinistro e va con il destro. Se provano a fermarlo in due lui che fa? Prova a farsela dare di testa. In serate così è immarcabile e immancabile. Ne sa qualcosa il povero Sernicola che probabilmente si rivedrà il gol a velocità moviola per capire che diavolo abbia fatto il suo avversario sul gol per fregarlo così facilmente. Tanti auguri Kvara. Non invitati alla festa: i giocatori della Cremonese.

Lobotka, manuale di anatomia calcistica: voto 7,5

Lui è il Napoli. Le gambe perennemente in movimento, i polmoni inesauribili, il cervello che mette ordine, il cuore che palpita all’unisono con lo stadio. E quando va a sdradicare il pallone ad un avversario che aveva un paio di metri di vantaggio, proprio allo stadio regala una sorta di orgasmo collettivo, non seguito dalla classica sigaretta ma da un applauso tanto fragoroso quanto meritato.

Lozano, quando si arrabbia…: voto 6,5

Allora, qui la cosa è semplice: comincia a giocare davvero bene solo dopo il pestone doloroso subìto nel secondo tempo. Prima si era distinto giusto per un intervento da difensore navigato, diciamo non proprio il suo mestiere. Dopo il colpo probabilmente si arrabbia e comincia a sprintare come sa fare lui, davanti e anche in ripiegamento dietro. Se il segreto è quello, Spalletti dovrebbe tenerne conto e dare qualche anticonvenzionale disposizione per il riscaldamento pre-partita.

Osimhen, hanno tutti paura: voto 7

Illegale. Cioè, sul serio: se la Lega vuole un campionato più combattuto, deve dichiararlo illegale in qualche modo. Anche in una sera in cui non brilla, impegna sempre mezza difesa, arpiona palloni, tiene in ansia tutti gli avversari sprintando, fintando, facendo a spallate con il bravo Chiriches. Poi alla prima palla buona, è lì: inevitabile.

BOCCIATI

Anguissa, un po’ macchinoso: voto 5,5

Meno dominante del solito. Anzi, nel primo tempo fatica decisamente su Benassi, che è di gran lunga il migliore della Cremonese. Commette anche qualche strano errore di misura. In crescita nel finale: una buona notizia in vista della Champions.