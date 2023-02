Tante incompiute un’egemonia

«Brutto sicuro» batte «tanto rumore per nulla» uno a zero. Juventus-Fiorentina è il derby dell’incompiutezza, e di più non è lecito chiedere a un campionato che vede il Napoli fare il vuoto attorno a sé e, con la vittoria sulla Cremonese, allungare a diciotto punti il distacco da Atalanta, Roma e Milan, lasciando in scia - si fa per dire - soltanto l’Inter. La partita dell’Allianz Stadium è la fotografia della stagione. Nessuna delle big è immune da lacune strutturali e indeterminatezze tattiche. I bianconeri, che big restano a dispetto della penalizzazione, stanno arroccati in un catenaccio geometrico, che vale la seconda difesa del campionato, senza un gioco che definisca non dico un’identità, ma almeno un’idea. L’offensività della Juve è appesa alle incursioni di Kostic, a qualche sgroppata caparbia di Chiesa, ancora in deficit di condizione, e all’altalenante ispirazione di Locatelli, costretto a toccare con mano quanto onerosa sia la solitudine di un regista in un centrocampo inadeguato.

Il limite dei bianconeri

Poi c’è Vlahovic: potrà dire di valere quanto la Juve l’ha pagato quando imparerà a fare, con il destro, il cucchiaino con cui ieri ha beffato, di sinistro, Terracciano, salvo vedersi poi annullare il gol per un millimetrico fuorigioco. Ottanta milioni per ora restano, a dispetto della sua buona volontà, un azzardo. Ma se la Juve gioca e vince nel più grigio dei modi possibili, non è colpa di Allegri, cui non può addebitarsi il fatto di aver compreso i limiti della sua rosa e di aver cercato di arginarli con una prudenza che supera anche il suo stesso proverbiale utilitarismo tattico. Il tecnico toscano ha blindato la Juve in una stitichezza del “darle”, che tuttavia garantisce di non “prenderle”. Non a caso vanta con diciassette gol subiti la seconda difesa della serie A, ma con trentasei fatti solo il sesto attacco. La Viola è - per usare un’immagine familiare da queste parti - una big dalla cintola in giù, cioè fino alla tre quarti, dove palleggia con una fluidità inferiore solo al Napoli, guidata dall’illuminazione di Amrabat, il miglior regista arretrato del campionato dopo Lobotka. Però davanti c’è il vuoto. Perché contro una difesa accorta come quella bianconera la Fiorentina non ha alcuna possibilità di finalizzare neanche una delle tante azioni che crea. Ikoné pare, con la palla ai piedi, uno di quei geni che vivono solo in potenza, perché inciampano sempre sull’ultimo miglio. Kouame è inconsistente, per manifesta inesperienza. Lo stesso dicasi per Jovic, i cui timidi spunti pure serbano il senso del gol come il calore di una fiamma lontana. Quanto a Cabral, Italiano ha il pudore di metterlo in campo solo a dieci minuti dalla fine, senza che nessuno se ne accorga. Il bravo tecnico ha la sfortuna e la pazienza di Giobbe, costretto com’è a constatare il naufragio della sua arguzia tattica.

La solidità della capolista

Il Napoli fa il vuoto perché pure quando incontra, come ieri, una provinciale reimpostata dall’arrivo del bravo Ballardini, ha il colpo proibito di un fuoriclasse per bucare l’accorta trincea avversaria, e dilagare poi dalla breccia aperta. La superiorità degli azzurri è schiacciante perché poggia su un’egemonia a centrocampo che ha in Lobotka l’allenatore in campo, cioè il giocatore in grado di fare con esattezza ciò che Spalletti pensa dalla panchina. Non a caso dopo il terzo gol il tecnico l’ha sostituito per regalargli la standing ovation del Maradona, prendendolo in braccio come si fa con una propria amata creatura. Lo slovacco è l’orologio di precisione della più straordinaria macchina da gol che si ricordi dai tempi in cui era la Juve a fare il vuoto attorno a sé. Un’ultima annotazione della giornata riguarda il tempo giocato rispetto a quello ufficiale delle gare. Bologna-Monza è finita al 98’46”, ma si è giocato solo 51’08”. Juventus-Fiorentina è durata solo cinque secondi in più. Se qualcuno avesse voglia di misurare quanto tempo è trascorso tra l’infortunio di Pessina e la sua sostituzione, con relativo passaggio della fascia di capitano, capirebbe come sia possibile, con una tattica dilatoria, vanificare un pur lungo recupero. Sul presupposto che nessun arbitro accorda mai un significativo recupero del recupero. Il calcio è sempre più lo sport dei furbi, almeno fino a quando non si avrà il coraggio di introdurre il tempo effettivo.