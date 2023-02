Juve-Fiorentina, la moviola: poco Fabbri, ma giusto annullare la rete dell'1-1

Juve-Fiorentina

Fabbri: 6

Non bene Fabbri, s’era capito dopo pochi secondi: il ritardo sul giallo per Rabiot (fallo su Gonzalez è brutto) vale la spiegazione dell’intero match. Bonaventura rischia due volte, solo il SAOT poteva pizzicare l’offside di Vlahovic, corret- ta Ofr sulla rete annullata a Castrovilli. In generale, non sufficiente la direzione di Fabbri, sotto gli occhi dell’OT Gava (radio AIA lo vorrebbe già impegnato in campagna elettorale, non proprio pro Rocchi se l’attuale designatore dovesse candidarsi).