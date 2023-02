Bologna-Monza, la moviola: Zufferli, esordio ok. Sensi-spalla, non c’è rigore

Bologna-Monza

Zufferli: 6,5

Buon esordio in A (ritardato dal lungo periodo di stop dello scorso anno) per Zufferli, faccia da boy-scout ma con qualche guizzo che promette bene. Ovvio, deve maturare, ma ha tenuto una gara più difficile di quello che poteva sembrare. Più sbavature che errori (33 falli e 5 gialli non sono il top), l’esperienza servirà per correggerle.