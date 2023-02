Udinese-Sassuolo, la moviola: Pezzuto, rebus in area: Bajrami era da rigore

C’è un dubbio, grosso, nella partita di Pezzuto, per il resto abbastanza lineare, chiusa con 20 falli fischiati e 4 cartellini gialli. Il contatto Perez-Bajrami meritava più attenzione, anche se per il suo sviluppo è da considerarsi fuori dalla portata del VAR. Regolari i quattro gol.

Rebus rigore

Bajrami entra in area dell’Udinese, c’è un contatto con Perez che Pezzuto valuta non così grave da portare al rigore. Di sicuro non è un fallo enorme, l’intensità non è elevata (per quello il VAR ha dovuto astenersi), ma il tocco con il destro di Perez sul destro di Bajrami basta perché la gamba di quest’ultimo venga spostata e finisca per auto sgambettarsi. La riprova? Avesse dato rigore, nessuno avrebbe detto nulla all’arbitro.

Regolare

Come detto, tutte regolari le reti, anche quella del 2-1: al momento della punizione battuta da Samardzic. Bijol che segnerà è in posizione regolare, arriva da dietro la linea difensiva del Sassuolo fissata da Zortea. In fuorigioco “geografico” c’è Beto, ma non interferisce.

VAR: Marini 6

Pomeriggio che serve per riprendere confidenza.