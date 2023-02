Diritti tv, la Lega A: "La proroga di 2 anni a Dazn e Sky è un'opzione utile"

"L' ipotesi di proroga di massimo due anni dei contratti in essere con Dazn e Sky per i diritti audiovisivi 2021/2024, rappresenta un’opzione molto utile". È quanto comunicato dall’Assemblea di Lega Serie A, svoltasi oggi nella sede di via Rosellini, riguardo ai diritti audiovisivi. "In modo non automatico e non vincolante - prosegue -, è strategicamente funzionale allo sforzo che la Lega, con tutte le sue Associate, sta portando avanti per garantire la migliore e più efficiente valorizzazione della Serie A per gli anni avvenire".