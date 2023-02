Juve, Allegri: "La penalizzazione è stata una mazzata, ma in Europa..."

Dopo le due vittorie consecutive in campionato contro Salernitana e Fiorentina , ricomincia la stagione europea della Juventus con gli ottavi di Europa League . Turno che vedrà i bianconeri giocare contro il Nantes . Il fischio d'inizio della gara d'andata è in programma giovedì 15 febbraio alle ore 21. Alla vigilia della partita in conferenza stampa ha parlato l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri .

Juventus, le parole di Allegri

Queste le parole dell'allenatore:"Non sono un condottiero ma un allenatore. Alla base di tutto c'è la società. Adesso la compattezza deve fare la differenza, a una squadra a cui vengono tolti 15 punti dalla sera alla mattina c'è scombussolamento. E devi trovare situazioni per ricompattarci velocemente. Infatti abbiamo perso col Monza in casa, è stata un'altra mazzata dopo la reazione con l'Atalanta. Ora ci siamo riassestati, serve un passettino alla volta: dobbiamo vincere per preparare al meglio lo Spezia".

"Essere usciti dalla Champions ci ha lasciato amaro in bocca e rabbia, ma l'Europa League può essere una porta d'accesso alla prossima Champions. C'è lo spareggio con il Nantes, a cui dobbiamo portare rispetto, per andare poi agli ottavi e cercare di arrivare in fondo. Non so se siamo i favoriti, ma loro sono una buona squadra. Voglia dare un grande abbraccio al giocatore che ha perso la figlia".

Allegri: "Pogba? È ancora indietro"

Allegri è intervenuto anche sui ritorni e sulle lungodegenze. "Cuadrado ci sarà anche se non sarà al 100%. Bonucci anche sarà convocato per fargli respirare il clima squadra. Poi sono tutti disponibili tranne Kaio Jorge e Pogba che speriamo di averlo prima possibile, è ancora indietro. Va valutato giorno dopo giorno, un passettino alla volta. Milik anche sta recuperando ma ancora non è recuperato"