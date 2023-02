Monza-Milan: probabili formazioni, consigli fantacalcio. Gioca De Ketelaere?

MONZA - In casa Monza confermato Donati a destra. Non al meglio Carlos Augusto, a sinistra c'è Ciurria. Pessina e Caprari a sostegno dell'unica punta, Petagna. Nel Milan De Ketelaere potrebbe scalzare Diaz per un posto sulla trequarti rossonera. In attacco la coppia Giroud-Leao. Thiaw centrale difensivo con ai lati Kalulu e Gabbia.