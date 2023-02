Inter-Udinese: probabili formazioni, consigli fantacalcio. Lukaku titolare?

MILANO - In casa Inter Gosens ha svolto lavoro differenziato, Inzaghi spera di recuperarlo per la panchina. Ballottaggio Darmian-Dumfries. In regia Brozovic con ai lati Barella e Calhanoglu, in attacco con Lautaro Martinez c'è Lukaku. Nell'Udinese Sottil deve sciogliere il dubbio se impiegare Arslan o Lovric come mezzala sinistra, con quest'ultimo favorito. In avanti staffetta Pereyra-Thauvin, unica punta Beto.