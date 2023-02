Torino-Cremonese: probabili formazioni, consigli fantacalcio. Gioca Ilic?

TORINO - In casa Torino Juric deve valutare le condizioni di Ilic. Il centrocammpista serbo non è ancora al meglio, ma proverà a stringere i denti. In attacco Sanabria sarà supportato da Miranchuk e Vlasic, Radonjic pronto ad entrare a gara in corso. Singo e Aina sulle fasce, in mezzo ecco Adopo e Linetty. Nella Cremonese Ballardini recupera Bonaiuto, Lochoshvili e Bianchetti, con quest'ultimo pronto a dirigere la squadra al centro della difesa. In mezzo al campo c'è Castagnetti, con ai lati Benassi e Pickel. In attacco Ciofani sarà accompagnato da Tsadjout.