Marocchi e la profezia (sbagliata) sul Napoli contro il Sassuolo: ecco le risposte dei tifosi

In onda nello Studio Sky prima della partita contro il Sassuolo, Marocchi si è reso protagonista di un episodio criticato dai tifosi del Napoli mentre parlava con l'allenatore dei neroverdi Dionisi. Infatti il talent dell'emittente ha chiesto all'ex Empoli "Prometti di battere il Napoli?". Promessa però non mantenuta: Napoli che batte il Sassuolo per 0-2 con i gol di Kvaratskhelia e Osimhen. Una vittoria che poi ha fatto scatenare i tifosi napoletani che hanno ripreso proprio quella frase di Marocchi per festeggiare.