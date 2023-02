Diretta Inter-Udinese 1-1: LIVE finisce il primo tempo

Il sabato della Serie A si chiude con la sfida tra Inter e Udinese al San Siro. I nerazzurri di Inzaghi vogliono riscattarsi dopo il pareggio contro la Sampdoria per presentarsi al meglio alla sfida di mercoledì per gli ottavi di Champions League contro il Porto . Anche i bianconeri di Cioffi sono a caccia di un buon risultato, dopo aver raccolto una sconfitta e due pareggi nelle ultime tre partite. Segui in diretta la sfida al Giuseppe Meazza.

21:34

45+3' - Fine primo tempo

L'Inter prova a reagire ma si torna negli spogliatoi sul risultato di 1-1. Pareggio a sorpresa dell'Udinese, arrivato in una prima frazione con poche occasioni ma comunque gestita dai nerazzurri, che hanno sbloccato con il rigore di Lukaku.

21:29

43' - GOL UDINESE! Pareggia Lovric

Udinese poco pericolosa dopo il vantaggio dell'Inter. All'improvviso, però, su una ripartenza arriva il gol del pareggio: scatto di Pereyra e apertura per Lovric che riceve e spiazza Handanovic firmando l'1-1.

21:15

30' - L'Inter gestisce il vantaggio

Mezz'ora di gioco al San Siro, con poche occasioni ma un'alta intensità in campo. L'Inter gestisce il suo vantaggio per il momento.

21:08

22' - Scintille in campo, ammonito Lukaku

Tanta tensione in campo, con scintille in area tra Masina e Lukaku: l'arbitro è costretto ad intervenire e ammonisce entrambi.

21:06

20' - GOL INTER! Lukaku segna

La seconda è quella buona, stavolta Lukaku realizza il calcio di rigore. L'attaccante belga calcia sullo stesso angolo e stavolta batte Silvestri.

21:05

19' - Rigore da rifare!

Fischia Dionisi: Silvestri si è mosso in anticipo e il rigore è da ribattere. Seconda occasione per Lukaku.

21:05

18' - Lukaku sbaglia, para Silvestri!

Dal dischetto si presenta Lukaku che calcia a destra, Silvestri ci arriva e para. Grandissima occasione sprecata dall'Inter.

21:04

17' - Calcio di rigore per l'Inter!

Il Var richiama Dionisi che, dopo averlo visto al monitor, cambia la sua decisione sul contatto Walace-Dumfries: è calcio di rigore.

21:02

15' - Inter pericolosa e ancora proteste

Cross da destra di Lukaku, Dzeko riceve davanti la porta ma viene bloccato da Silvestri. Il pallone resta in area, Dumfries prova ad arrivarci ma viene anticipato duramente da Walace: scoppia la protesta nerazzurra con l'arbitro che non fischia nulla.

20:55

9' - Proteste di Barella

Contatto tra Udogie e Barella all'interno dell'area: proteste nerazzurre ma l'arbitro dice che non c'è nulla. Barella continua a protestare ma il direttore di gara non è stato chiamato dal VAR.

20:46

1' - Si comincia: inizia Inter-Udinese

Fischio d'inizio al San Siro: inizia la sfida tra Inter e Udinese.

20:40

Lukaku spegne le voci su Barella

"Barella? Se devo scegliere un giocatore con cui andare in guerra, sceglierei lui: è uno dei migliori compagni che ho avuto in carriera". Con queste parole nel pre-partita Lukaku mette fine al caso sul litigio con Barella nella partita contro la Sampdoria.

20:35

Marotta su Handanovic e Onana

In porta c'è Handanovic e non Onana. Nel pre-partita Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, commenta così: "La squadra è composta da uno staff tecnico e da calciatori che sono seri professionisti, quello di oggi è un impegno da onorare fino in fondo e all'interno del quale ci sono grandi difficoltà. Handanovic e Onana sono due ottimi portieri, è giusto che l'allenatore li utilizzi a suo piacimento: l'importante è che la porta sia ben protetta. La partita di stasera è delicata e, soprattutto, importante: l'obiettivo è intascare i tre punti, ci sono ancora tanti punti a disposizione e dunque ci sarà da giocarcela fino all'ultima giornata. Ci sono diversi giocatori che meriterebbero il rinnovo, poi ci sono le valutazioni della società: stiamo lavorando da questo punto di vista, proseguiremo i contatti con gli entourage dei giocatori".

20:15

Inter e Udinese in classifica

Inzaghi deve fare i conti con la vittoria del Milan, che raggiunge proprio i nerazzurri al secondo posto con 44 punti. L'Inter deve fare punti per staccarsi dai rossoneri, con il Napoli al momento a +18. L'Udinese invece si trova all'ottavo posto con 30 punti: con una vittoria può scavalcare il Bologna al settimo posto.

19:50

Inzaghi difende Barella

Alla vigilia della sfida con l'Udinese, Inzaghi ha difeso Barella dopo l'episodio con Lukaku contro la Sampdoria: "Tiene tantissimo alla causa e ha una grandissima carica, ha sempre voglia di vincere. A volte questa carica lo fa innervosire, ma sappiamo tutti che tipo di ragazzo sia". (LEGGI TUTTO)

19:45

Partita importante per l'Inter di Inzaghi

Il pareggio con la Samp, le tensioni nella squadra e gli ottavi con il Porto sempre più vicini: la sfida contro l'Udinese è importante per la squadra di Inzaghi, chiamata a ripartire per presentarsi al meglio alla sfida in Champions.

19:30

Inter-Udinese, le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Handanovic; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Lukaku, Dzeko. Allenatore: Inzaghi.

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Pereyra; Beto. Allenatore: Sottil.

ARBITRO: Dionisi de L'Aquila

19:30

Inter-Udinese, le curiosità

L’Inter ha perso solo una delle ultime 10 sfide contro l’Udinese in Serie A (7V, 2N), tuttavia la sconfitta è arrivata nel match d’andata lo scorso 18 settembre – i friulani non vincono entrambe le gare stagionali contro i nerazzurri nel massimo campionato dal 2012/13, con Francesco Guidolin in panchina.

L’Inter ha vinto le ultime quattro partite al Meazza contro l’Udinese in campionato, solo una volta ha ottenuto più successi casalinghi consecutivi contro i friulani in Serie A (cinque tra il 1984 e il 1989).

L’Udinese è la formazione che ha recuperato più punti da situazione di svantaggio in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei: 17, di cui tre contro l’Inter nel match d’andata.

Nel 2023 l’Udinese ha segnato solo un gol con gli attaccanti (Beto vs Bologna il 15 gennaio), meno di quasiasi squadra di Serie A in questo anno solare.

Lautaro Martínez ha segnato tutti gli ultimi cinque gol dell’Inter in Serie A, l’ultimo giocatore nerazzurro che ne ha realizzati almeno sei consecutivamente senza altri compagni a referto è stato Alessandro Altobelli nel 1983 (sette di fila in quel caso).

San Siro - Milano