Serie A, si gioca solo per i posti Champions

Sostenere che a meno 15 l’ Inter possa essere ancora l’ultima anti Napoli sarebbe una presa in giro non solo per i nerazzurri ma anche per la squadra di Spalletti , che ha fatto il vuoto dimostrando di essere la più forte del campionato. Inutile fare la conta del distacco tra la prima e la seconda, anche se Osi e Kvara torneranno in Champions tra qualche giorno e saranno costretti a spendere grandi energie fisiche ed emotive, proprio come l’Inter, che ieri sera contro l’Udinese sembra aver fatto una scelta chiara: risparmiare le qualità dei suoi giocatori migliori pensando alla sfida contro il Porto che vale l’accesso ai quarti. Diciamo, piuttosto, che è iniziato un altro campionato alle spalle del Napoli, quello che vale tre posti Champions . In corsa ci sono oltre alle milanesi, le due romane e l’Atalanta, con un occhio sempre vigile sulla Juve. Il più 15 rappresenta già una sentenza che va oltre i punti di distacco: il Napoli gioca sulla luna, le altre sono rimaste sulla terra a prendere i resti.

Inzaghi, boccata d'ossigeno

Eppure ieri sera Inzaghi per battere l’Udinese ha dovuto richiamare proprio quelli che aveva tenuto a risposo: nonostante il ritorno al gol di Lukaku su rigore (dopo la prima conclusione goffa come la sua prestazione), a quasi 200 giorni da quello contro il Lecce, l’Inter per un’ora ha pagato proprio le cattive condizioni del belga e di Brozovic, i due lungodegenti della Pinetina. Esentati loro dalla sfida e ringraziato Success per il clamoroso errore davanti al rientrante Handanovic, l’Inter ha ripreso il volo con due perle di Mkhitaryan e Lautaro: dopo lo 0-0 di Marassi e la contestazione della Nord, a cui vincere tre Coppe e due derby in pochi giorni restando ai vertici nonostante le cessioni dei giocatori migliori, Inzaghi aveva bisogno di una boccata d’ossigeno e dello slancio giusto per affrontare il Porto. Ma ci pensi bene, Simone, se far giocare Lukaku e Brozovic in queste condizioni.

Corto muso Milan