Salernitana-Lazio, dove vederla in tv Sky o Dazn

Salernitana-Lazio, match valido per la ventitreesima giornata di Serie A, è in programma all'Arechi alle 15 e sarà trasmessa in diretta da Dazn. In streaming il match sarà visibile su Dazn.

La Salernitana arriva dal ko in campionato con il Verona, costato l'esonero di Davide Nicola: al suo posto esordisce oggi in panchina Paulo Sousa. La Lazio, dopo il pari interno con la Fiorentina, è tornata al successo in Conference con il Cluj. Qui le probabili formazioni.

