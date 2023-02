Torino-Cremonese 2-2: gol e spettacolo per un pari che non serve a nessuno

TORINO - Nel posticipo della 23ª giornata di Serie A è 2-2 fra Torino e Cremonese . Un pari che non serve né ai granata di Juric in chiave europea, né ai grigiorossi di Ballardini in ottica salvezza. Match però emozionante e ricco di emozioni, per un monday night comunque godibile e sorprendente.

Granata avanti e poi di rimonta, la Cremonese si mangia le mani

Gol e spettacolo allo Stadio Olimpico di Torino: granata avanti grazie a un rigore di Sanabria nel finale di un primo tempo comunque dominato, con diverse occasioni fallite per imprecisione dalla squadra di Juric. Nella ripresa la squadra di Ballardini la ribalta, Tsadjout trova il pari e Valeri il sorpasso. Un risultato agognato dai grigiorossi, che sognano la prima vittoria in campionato fino a dieci minuti dal termine, quando Singo firma il pari del Toro, per un pareggio che in definitiva non servirà alle due squadre per raggiungere i rispettivi obiettivi.

