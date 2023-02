Juve, quanta concorrenza per Di Maria: il futuro è incerto

Dopo le ultime scintillanti prestazioni con la maglia della Juventus , aumentano sempre di più le pretendenti per il cartellino di Angel Di Maria . L'argentino è infatti in scadenza con il club bianconero.

Juve, dubbi sul futuro di Di Maria

Secondo quanto riportato da AS, Angel Di Maria non rinnoverà il proprio contratto con la Juventus. Dopo i problemi legati alla penalizzazione per il caso plusvalenze, il club bianconero sarebbe infatti impossibilitato ad accontentare le richieste dell'ex PSG. Per questo l'argentino avrebbe già iniziato a programmare il suo futuro. Alcune squadre dell'Arabia Saudita sarebbero già pronte a presentare delle offerte economicamente importanti. Da non sottovalutare è poi la pista che porterebbe alla MLS, con l'Inter Miami che sognerebbe di ricreare la coppia del Mondiale con Messi.