Salernitana-Monza 3-0: prima vittoria per Sousa, stop per Palladino

SALERNO - Dopo il ko contro la Lazio, arriva la prima vittoria per Paulo Sousa sulla panchina della Salernitana . All'Arechi i granata si rendono protagonisti di una grandissima prestazione, piegando il Monza per 3-0 con le reti di Coulibaly, Kastanos e Candreva. Una vittoria importante, che mette fine alla striscia di tre sconfitte consecutive e allontana la Salernitana dalla zona retrocessione. Frena invece la squadra di Palladino , con un pesante stop dopo la buona vittoria contro il Bologna. I biancorossi finiscono anche in 10 uomini per il doppio giallo a Donati .

Salernitana-Monza, tabellino e statistiche

Prima vittoria per Sousa, Monza ko

Primo tempo giocato ad alta intensità e soprattutto molto equilibrato. Entrambe le squadre creano buone occasioni, non riuscendo però a sbloccare la partita. Il buon ritmo della prima frazione viene fermato al 28', con una lunga pausa per lo scontro di gioco tra Cragno, Pablo Marì, Caldirola e Daniliuc. Staff medico in campo per quasi dieci minuti, con Cragno e Pablo Marì che hanno avuto la peggio. Nella ripresa la squadra di Paulo Sousa prende il controllo della partita e arrivano le reti dei granata: sblocca il risultato al 51' Coulibaly con un delizioso destro a giro sul secondo palo da dentro l'area di rigore. Poi il raddoppio al 65' porta la firma di Kastanos, che batte Cragno con un sinistro al volo su assist di Bradaric da sinistra. Infine il definitivo 3-0 arriva sei minuti dopo firmato in contropiede da Candreva, pronto a ribadire in rete un destro di Piatek respinto da Cragno. Finale da incubo per il Monza, in dieci per il rosso a Donati.