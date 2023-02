Diretta Milan-Atalanta 1-0: autogol di Musso al 25' LIVE

MILANO - Sfida ad alta quota a San Siro, dove il Milan ospita l'Atalanta nella sfida valida per la 24ª giornata di Serie A . Obiettivo 'aggancio' per entrambi: vincendo i rossoneri di Stefano Pioli raggiungereberro infatti al secondo posto l'Inter (ko a Bologna) mentre la Dea di Gian Piero Gasperini , conquistando i tre punti nello scontro diretto di oggi (domenica 26 febbraio, ore 20.45) andrebbe ad appaiare proprio i campioni d'Italia in terza posizione. Di seguito la diretta del match...

21:23

37' - Chance sprecata da Leao

Milan pericoloso: altra grande giocata di Giroud che aziona Brahim Diaz, palla a Leao che cerca il destro a giro ma calcia alto sopra la traversa da buona posizione.

21:19

33' - Leao sfiora il palo

Milan pericoloso: sponda di Giroud per Leao che si invola nell'uno contro uno con Djimsiti, si sposta il pallone sul destro e calcia sfiorando il palo.

21:14

28' - Ammoniti Toloi e Leao

Doppia ammonizione: l'arbitro estrare il giallo per l'atalantino Toloi (fallo di mano) e poi per il milanista Leao (che chiedeva il rosso per l'avversario ed è stato così sanzionato per proteste). Il portoghese era diffidato e salterà il prossimo match di campionato.

21:11

25' - Theo al volo, autogol di Musso: vantaggio Milan

Milan in vantaggio: sponda di Giroud e grande sinistro al volo di Theo Hernandez con la palla che colpisce il palo, rimbalza sulla schiena del portiere atalantino Musso e poi finisce in rete

21:06

20' - Ritmi alti a San Siro

Ritmi alti e tantissimi duelli nella sfida di San Siro: è il Milan a fare la partita, mentre l'Atalanta prova a rendersi pericolosa in ripartenza faticando però a trovare Lookman e Hojlund.

21:00

14' - Ci prova l'Atalanta con Maehle

Prova a rendersi pericolosa l'Atalanta: Maehle ruba palla a Messias e affonda a sinistra, poi rientra sul destro e cerca la conclusione dal limite senza però impensierire Maignan.

20:53

7' - Giroud a un passo dal vantaggio

Milan vicinissimo al gol: cross (stavolta dalla sinistra) di Leao e girata in area di Giroud, che si coordina bene con il sinistro ma sfiora solo l'incrocio dei pali.

20:51

5' - Tonali impreciso su punizione

Punizione dal limite per il Milan: a calciare è Tonali che supera la barriera ma spedisce la palla sopra la traversa della porta atalantina.

20:47

1' - Subito pericoloso Giroud

Primo 'squillo' del Milan: cross di Leao dalla destra e sinistro al volo di Giroud, che non inquadra però lo specchio della porta atalantina.

20:47

1' - Iniziata Milan-Atalanta a San Siro

Fischio d'inizio dell'arbitro Mariani di Aprilia: iniziata Milan-Atalanta a San Siro, con gli ospiti a muovere il primo pallone.

20:44

Squadre fuori dal tunnel, tra poco il via

Le due squadre, tornate negli spogliatoi dopo il riscaldamento, sono uscite dal tunnel per entrare sul terreno di gioco: tra poco il via di Milan-Atalanta allo stadio 'Meazza'.

20:41

'Tabù' Milan per la Dea, Hojlund tra i grandi

Il Milan è imbattuto nelle ultime quattro gare di Serie A contro l’Atalanta (tre vittorie e il pareggio nel match d’andata): i rossoneri non arrivano a cinque partite di fila senza perdere con i bergamaschi dal quadriennio 2008-2012 (sei gare in quel caso). L'attaccante nerazzurro Rasmus Hojlund è il quinto più giovane straniero nell’era dei tre punti a vittoria a segnare almeno sei gol prima di raggiungere le 20 presenze in Serie A (meglio di lui solo Adriano, Icardi, Kessié e Pato).

20:37

Leao 'dribbla' sul rinnovo

Prima del match ha parlato anche Rafael Leao, pungolato sulla trattativa per il rinnovo del suo contratto con il Milan che scade nel giugno 2024: "Non posso parlare adesso - ha detto l'attaccante rossonero ai microfoni di Dazn a ridosso della sfida con l'Atalanta a San Siro -, vediamo cosa succede a fine stagione".

20:33

Milan, Massara su De Ketelaere e Leao

Prima della sfida contro l'Atalanta parla Frederic Massara, che continua a puntare forte su De Ketelaere, comprato in estate ma fin qui deludente: "È forte e ha grande talento - ha detto il direttore sportivo del Milan ai microfoni di 'Dazn' -. Noi che lo vediamo in allenamento ce ne rendiamo conto e vediamo crescere in lui la convinzione di poterlo esprimere nel Milan questo talento. Ovvio che è giovane e che la maglia del Milan pesa, è arrivato in una squadra campione d'Italia e le apettative sono alte, i giovani hanno bisogno di tempo. Il rinnovo di Leao? Vogliamo cercare una soluzione con lui e con Giroud, come abbiamo fatto di recente con altri pilastri della squadra".

20:26

Atalanta, parla il diggì Marino

Punti pesanti in palio a San Siro ma Umberto Marino cerca di 'allenatare' la tensione a ridosso dallo scontro diretto di San Siro: "Il campionato è ancora lungo - dice ai microfoni di Dazn il direttore generale dell'Atalanta -. Stasera abiamo di fronte un Milan con gli undici 'titolarissimi' e una cornice di pubblico importante, con oltre 70mila persone. I nostri obiettivi? Come dicono i Percassi l'Atalanta ha una sua filosofia, quella di valorizzare i prodotti del nostro vivaio e i giovani provenienti dall'estero. Sappiamo di essere una provinciale ma facciamo di tutto per migliorarci e ce lo permette anche una piazza che ha apprezzato il valore di questo club". Così sull'indagine Prisma che si è allargata ad altri club: "Non parlo di queste cose, il club parlerà nelle sedi opportune".

20:15

Pioli ritrova Maignan

Pioli ritrova il suo portiere titolare: dopo l'infortunio al polpaccio, a cinque mesi dalla sua ultima apparizione in rossonero (il 18 settembre dell'anno scorso nel match perso 2-1 a San Siro contro il Napoli), Maignan torna infatti titolare tra i pali del Milan.

20:07

Squadre in campo per il riscaldamento

Le squadre in campo per il riscaldamento a poco più di mezz'ora dal fischio d'inizio di Milan-Atalanta a San Siro, scontro diretto in zona Champions League. Fischi dai tifosi rossoneri all'ingresso dei calciatori ospiti.

19:59

Diavolo in rossonero, Dea in verde acqua

A ridosso del fischio d'inizio i due club hanno postato sui social alcune immagini scattate negli spogliatoi: maglia rossonera speciale per il Milan (ispirata alla 'Fashion Week) in occasione della sfida contro l'Atalanta a San Siro, dove la Dea scenderà invece in campo con la terza divisa (color verde acqua con inserti nerazzurri.

19:47

Le formazioni ufficiali

MILAN (3-4-3): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Messias, Tonali, Krunic, Theo Hernandez; Brahim Diaz, Giroud, Leao. All. Stefano Pioli

A disp.: Tatarusanu, Mirante, Ballo-Touré, Kjaer, Gabbia, Adli, Bakayoko, Pobega, Vranckx, Saelemaekers, Ibrahimovic, Rebic, Origi, De Ketelaere

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Ederson; Hojlund, Lookman. All. Gian PIero Gasperini

A disp.: Rossi, Sportiello, Okoli, Palomino, Ruggeri, Soppy, Vorlicky, Chiwisa, Muhameti, Muriel, Boga.

ARBITRO: Mariani di Aprilia

Assistenti: De Meo e Vecchi

IV uomo: Sozza

Var: Guida

Avar: Abbattista

Milano, stadio 'Meazza'