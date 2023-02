La Roma vera del 2023, non solo per Dybala

C ’è una Roma fino alla sosta mondiale e un’altra dal 2023. Com’è cambiata la squadra di Mourinho dall’inizio del nuovo anno. Nei numeri e nel modo di giocare. Nelle quindici giornate disputate fino al 13 novembre 2022 i giallorossi avevano collezionato 27 punti in 15 partite, con una media di 1,8. Occupavano il sesto posto in classifica a meno tre dalla zona Champions. Nel 2023 la musica è cambiata . Nelle otto partite disputate nel nuovo anno la Roma ha perso una volta sola contro il Napoli capolista, sfiorando il pareggio e uscendo a testa alta dal Maradona. La media è di 2,12 punti a partita, con un sensibile miglioramento che si riflette anche in classifica. Oggi è in piena zona Champions , con la grande occasione nel posticipo di domani, contro la Cremonese ultima in classifica, di raggiungere l’Inter, sconfitta ieri a Bologna. La squadra di Ballardini ha inflitto alla squadra giallorossa una delle tre sconfitte del 2023, eliminandola dalla Coppa Italia. Domani Mourinho ha l’occasione di prendersi la rinvincita.

La Roma è cambiata

Le ultime tre partite del 2022 sono state una sofferenza. Solo due punti conquistati, contro Sassuolo e Torino, dopo aver perso il derby con la Lazio. Come spiegare la trasformazione? Innanzitutto con il recupero dei giocatori infortunati. Dybala a novembre era stato fuori un mese, rientrando negli ultimi venti minuti contro il Torino per volare subito dopo in Qatar con l’Argentina. Dalla ripresa del campionato Paulo è tornato a giocare con continuità (ha saltato a scopo precauzionale la partita contro il Verona) ed è stato il valore aggiunto in questa rincorsa. Non è stato solo il suo recupero a cambiare marcia alla Roma. Karsdorp è stato reintegrato ed è una soluzione in più sulla fascia destra, Spinazzola ha dimostrato nelle ultime due partite di essere tornato quello dell’Europeo. Belotti ha trovato la condizione e ha dato il suo contributo, Matic si esprime ai livelli di quando era al Manchester United. In più c’è Solbakken che ha superato le difficoltà iniziali e il suo gol è stato decisivo contro il Verona. E adesso sta tornando anche Wijnaldum, che ha cominciato a giocare spezzoni di partita fino a candidarsi per un posto da titolare contro la Cremonese.

L’equivoco Nicolò

A gennaio la Roma ha perso Zaniolo, finito al Galatasaray in seguito a una rottura fragorosa. L’attaccante non è stato sostituito, ma Mourinho è riuscito a consolidare il gruppo da questa partenza. Zaniolo aveva rappresentato un equivoco tattico, aveva inciso poco fino a novembre e non era facile da gestire. Oggi i giocatori sono tutti con Mourinho, convinti di poter centrare la qualificazione in Champions, che renderebbe più facile la conferma dello Special One.