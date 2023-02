Verona-Fiorentina 0-3, Viola travolgenti. Il tris di Biraghi sorprende anche la regia

VERONA - Dopo aver raccolto un solo punto nelle ultime tre gare di campionato, torna a vincere la Fiorentina di Italiano, finalmente convincente in Serie A come in Conference League: nel primo posticipo del lunedì di un'infinita 24ª giornata, i Viola sbancano il Bentegodi, travolgendo 3-0 il Verona .

Una Fiorentina mai vista: match chiuso in 45'

Basta un tempo alla Fiorentina per indirizzare il match del Bentegodi e tornare ad assaporare il gusto della vittoria in campionato, dopo settimane di vacche magre e sei partite senza agguantare i tre punti. A sbloccare il match dopo 12' è l'ex Barak, uno dei migliori in campo, che si inserisce con i tempi giusti dopo la volata di Ikoné e che dopo un perfetto controllo, da centroarea, non lascia scampo a Montipò. Al 38' il raddoppio viola, con il redivivo Cabral, che sugli sviluppi di un corner si libera della marcatura di Hien e con un piattone mancino firma il 2-0. Coda al veleno scatenata, involontariamente, dallo stesso centravanti viola, che con il connazionale Dodo si lascia andare in un tipico balletto brasiliano, esultanza che irrita il pubblico scaligero e rovina un clima fin lì disteso sugli spalti in virtù dello storico gemellaggio tra le due tifoserie.

La chiude Biraghi, che tra malizia e magia sorprende anche la regia

Nella ripresa arriva la reazione orgogliosa dei padroni di casa, che però producono poco in fase offensiva e che solo nel finale sfiorano la rete con Gaich, che centra il palo a Terracciano battuto. A un minuto dal 90' arriva poi il tris della Fiorentina, grazie a Biraghi, entrato al posto di Terzic, che sigla il 3-0 con un gesto da calcio di altri tempi, un mix tra malizia e magia: dopo un fallo all'altezza della metà campo, il giocatore viola con il compagno ancora a terra e tutti i giocatori fermi e distratti, mette giù il pallone e calcia da 50 metri, uccellando Montipò fuori dai pali e sorprendendo anche la regia televisiva, costretta poi a recuperare i vari replay per mostrare l'eurogol gigliato.