Tra ricordo e affetto, a Firenze si celebra Mario Sconcerti

FIRENZE - Questo pomeriggio alle 16,30, nel salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze, gli amici e i colleghi di una vita ricorderanno Mario Sconcerti, nato professionalmente al Corriere dello Sport di cui è stato direttore per 5 anni. Mario ci ha lasciato il 17 dicembre scorso, all’età di 74 anni. Sarà una cerimonia sul filo del ricordo e dell’affetto per una personalità spiccatamente fiorentina, verrà attraversata tutta la sua carriera, dagli inizi al nostro giornale per passare poi da Repubblica, Gazzetta dello Sport, Secolo XIX, Corriere della Sera di cui è stato editorialista, Sky, Rai, Mediaset, TMW Radio. Alla presenza dei familiari, del sindaco della città, Dario Nardella, del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, del presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, del presidente dell’Assoallenatori, Renzo Ulivieri, col presidente del Coni, Giovanni Malagò, in videocollegamento, ne verrà ripercorsa la vita non solo professionale.