La Serie A si mette in mostra a "Leaders Sport Business Summit" 

L'amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, è intervenuto a "Leaders Sport Business Summit", una tra le più importanti conferenze mondiali sul calcio e sullo sport, svoltasi ad Abu Dahbi. Il dirigente, durante il summit, ha spaziato su vari argomenti riguardanti l'industria sportiva e il campionato italiano. Il focus delle sue parole verteva principalmente sullo sviluppo del prodotto, e ha affermato: "Per essere leader nel mondo dobbiamo vincere a livello internazionale e mai come in questo momento il calcio italiano sta diventando importante in Europa. Una specie di ALL IN con il Napoli che sta battendo ogni record. E le altre sei squadre tutte in corsa nelle competizioni europee. - continua poi - E’ vero, il nostro, come dicono in molti, è il Campionato più difficile del mondo per tattica, ma è anche quello più avvincente con quattro differenti squadre che potrebbero aggiudicarsi il titolo in quattro anni, a differenza di Bundesliga e Ligue 1. Questo è un grande valore anche per chi compra e distribuisce in nostro prodotto. Mai come in questa fase di presentazione e vendita del nuovo ciclo dei diritti televisivi internazionali e domestici è fondamentale avere una Lega unita e compatta che lavori insieme per la valorizzazione del prodotto”.