Fiorentina-Milan diretta: ora LIVE la partita di oggi

FIRENZE - La Fiorentina per provare ad accorciare le distanze con la zona europea, il Milan per rispondere alla vittoria della Lazio e tornare al secondo posto in classifica. La sfida tra i viola e i rossoneri è l'anticipo serale del sabato della 25esima giornata di campionato.

19:40

Le Formazioni ufficiali

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodò, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; Gonzalez, Cabral, Ikoné. Allenatore: Italiano.

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Messias, Tonali, Bennacer, Theo Hernandez; De Ketelaere, Rebic; Giroud. Allenatore: Pioli.

Arbitro: Di Bello di Brindisi. Assistenti: Mokthar-Palermo. Quarto uomo: Sacchi. Var: Di Paolo. Avar: Zufferli.

19:30

Le curiosità su Fiorentina-Milan

Il Milan ha vinto le ultime due sfide di Serie A contro la Fiorentina e potrebbe registrare una striscia di successi più lunga contro la Viola nella competizione per la prima volta dal periodo 2008-2011 (sette in quel caso). Il Milan va in rete da otto partite consecutive contro la Fiorentina in Serie A, mentre i viola hanno vinto solo tre delle ultime 16 partite interne (6N, 7P) di Serie A contro il Milan.

Firenze, stadio Artemio Franchi