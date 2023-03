Spezia-Verona, la moviola: Doveri conferma, non c’è rigore su Gyasi

Spezia-Verona

Doveri: 6,5

Torna a dirigere in serie A dopo oltre un mese Daniele Doveri: per il presidente di Roma1, considerato da Rocchi non a torto fra i migliori a disposizione, evidentemente solo qualche problema fisico. Attenzione perché sul suo nome - a breve - potrebbero esserci novità. Gara in assoluto controllo, un solo episodio in area (del Verona) ben letto e soprattutto ben gestito (con un rosso, anche). L’ha chiusa con 13 falli (sì, avete letto bene), un rosso e 3 ammoniti.