Roma-Juve, la moviola: bravo Maresca. Kean rosso ok, dubbio-Kostic

ROMA-JUVE 1-0

Maresca: 7

Bene Maresca, la sua partita è molto buona, resta solo il dubbio sul giallo a Kostic (per dire: Allegri lo ha tolto subito, come se si aspettasse il rosso) e su qualche fischio un po’ avventato (quello su Pogba è davvero “chiamato” dalla Juve, con Danilo che si ferma come a chiederlo). Era però Roma-Juve, con le polemiche post-Serra, il grado di difficoltà aumenta (di mezzo punto) il giudizio positivo per l’arbitro. Chiude con 1 rosso, 21 falli e 5 gialli. Inevitabile Solo 41” in campo per un rosso che più facile non si può: Mancini trattiene per la maglia Kean (questi fa altrettanto), che lo scalcia, stavolta (vedi Kostic) è un calcione vero e proprio.