Torino-Bologna, dove vederla in tv Sky o Dazn

TORINO - Allo Stadio Olimpico Grande Torino va in scena stasera la sfida tra Torino e Bologna . Il match è valido per la venticinquesima giornata di Serie A . Fischio d'inizio alle 20.45, con l'incontro che sarà diretto da Rapuano della sezione di Rimini.

Partita: Torino-Bologna

Orario partita: ore 20.45

Canale Tv: Dazn, Sky

Pay TV Streaming: Dazn, Sky Go, Now Tv

Torino-Bologna orari e canali

Torino-Bologna, match valido per la venticinquesima giornata di campionato, è in programma allo stadio Olimpico Grande Torino e sarà trasmesso in diretta su Dazn e Sky.

Dove vedere Torino-Bologna in diretta TV

Torino-Bologna sarà visibile su Dazn e Sky.Per vedere la sfida in tv, dunque, sarà necessario aprire l'app di DAZN su una smart TV compatibile o utilizzare dispositivi mobili se la tv non fosse di ultima generazione. Sull'emittente satellitare, invece, la gara sarà trasmessa sui canali Sky Sport Calcio (202) o Sky Sport 4K (213).

Torino-Bologna dove vederla in streaming

La partita di Serie A tra Torino e Bologna sarà visibile su DAZN, il cui sito o app (previa abbonamento) sono disponibili anche su pc, smartphone e tablet, o su Sky Go, servizio riservato agli abbonati per i dispositivi mobili. In alternativa la gara sarà trasmessa anche sul sito di NOW TV acquistando uno dei pacchetti disponibili.

Torino-Bologna in Diretta: la cronaca

Il Bologna è reduce da due vittorie consecutive, a Marassi con la Sampdoria e al Dall'Ara contro l'Inter. Il Torino invece nello scorso turno è andato ko nel derby contro la Juve. Qui le probabili formazioni.

Torino-Bologna, segui la diretta sul nostro sito

