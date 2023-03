Spezia-Inter, le pagelle dei nerazzurri: Barella c'è, Inzaghi meno

L’Inter c’è come idee, intensità e aggressività, e solo il rigore sbagliato da Lautaro e solo le parate di Dragowski non consentono di chiudere in vantaggio la prima parte. Alla Mourinho, dopo lo svantaggio aggiunge prima Dzeko e poi Carboni in attacco, ma è una serata dispari.

Handanovic 6

Una parata nel primo tempo, non può nulla sul gol di Maldini.

D’Ambrosio 6

Accompagna l’azione dei compagni, conquista un calcio di rigore.

Dumfries (22’ st) 5,5

Prima conquista il rigore del pari poi commette un fallo da rigore su Kovalenko.

Acerbi 5

Devia sulla traversa un pallone di Agudelo, perde il duello con Nzola sul gol di Maldini.

A. Bastoni 5,5

Una prestazione al di sotto delle sue potenzialità..

Darmian 6

Attacca spesso Gyasi, costringendolo a fare il difensore.