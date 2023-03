Moviola Bologna-Lazio, Maresca tiene ma è fiscale il giallo a Vecino

Prima volta in stagione per l’arbitro Maresca con il Bologna. Manca subito un angolo alla Lazio, quando Skorupski intercetta a fatica un retropassaggio e con i piedi non riesce a mantenere in campo il pallone. Vecino salterà il derby della settimana prossima per l’ammonizione presa da diffidato (spinta su Ferguson): un po’ fiscale, in realtà, il provvedimento di Maresca che in quel momento del primo tempo decide di tenere uniformità coi cartellini. Proprio Skorupski viene a contatto con Felipe Anderson, evitando per un soffio l’impatto da rigore. Nell’azione successiva, proteste veementi di Hysaj per un fallo non fischiato: reazione plateale sotto lo sguardo di Maresca, che lo ammonisce. Provvedimento, poco dopo, anche per Moro che entra duro su Milinkovic-Savic.