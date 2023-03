Sassuolo-Spezia: probabili formazioni, consigli fantacalcio. Gioca Zortea?

REGGIO EMILIA - Nel Sassuolo, il rientro di Toljan propone a Dionisi un ballottaggio in difesa con Zortea. Out Tressoldi per squalifica, scontato il ritorno tra i titolari di Ferrari. Qui Spezia: una maglia da titolare per Ekdal e Agudelo sarà arretrato sulla linea di centrocampo.