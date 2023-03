Allerta al Viminale: forte rischio di incidenti in vista del derby Lazio-Roma

ROMA - Secondo fonti del Viminale, dopo gli ultimi gravissimi episodi di violenza scatenati dai vari ultras, l'allerta sarebbe massima in vista del derby capitolino Lazio-Roma, in programma domenica 19 marzo, per il timore di scontri tra le opposte tifoserie. Questo quanto emerso dal Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica convocato dal Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi.