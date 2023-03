Bufera Udinese-Milan, perché Doveri ha fischiato quel rigore. E sulla ripetizione...

Arbitro Doveri: voto 5,5

Prima volta di Doveri con il Milan quest'anno. L’episodio più discusso alla fine del primo tempo: Leao e Bijol vanno sul pallone, la sfera rimbalza sul ginocchio del giocatore dell’Udinese e poi va a impattare sul braccio sinistro, palesemente largo. Doveri non interviene, valutando evidentemente il gesto come “autogiocata” di Bijol ma dopo l’OFR prevale evidentemente la linea di Nasca. Una chiamata al limite che lascia più che una semplice perplessità. Sempre il Var, dopo 36 secondi di gioco, chiama la ripetizione del rigore fallito da Ibra: Beto era entrato in area al momento della battuta.