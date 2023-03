Salernitana-Bologna 2-2, le pagelle: Schouten c’è, Kastanos delude

Ochoa 6 Sul gol di Ferguson non può che guardare il pallone che finisce in rete, e lo stesso discorso vale per quello di Lykogiannis.

Gyomber 7

Salva un gol fatto su Moro con un recupero miracoloso, è sempre al posto giusto nel momento giusto.

Fazio (42’ st) sv

Entra a giochi praticamente chiusi.

Pirola 6,5

Firma di testa il suo primo gol in serie A su un pallone messo in mezzo da Candreva, poi si fa anticipare da Ferguson sul gol del pari. Bene nel secondo tempo.

Mazzocchi 6

Hai sui piedi il pallone del raddoppio ma lo regala a Skorupski, non sempre trova lo spazio per evidenziare le sue potenzialità. Deve uscire per guai fisici.

Sambia (24’ st) 6,5

Bravo, sulla fascia destra crea problemi al Bologna.

Bohinen 5,5

Lavora tanto in tutte e due le fasi del gioco, ma può fare di più.

Vilhena (11’ st) 6,5

Cambia la partita, garantendo brillantezza e dinamismo alla sua squadra.

Coulibaly 6

Meglio quando può fare la fase di possesso, ha il merito di non mollare mai.

Bradaric 6

Difende su Aebischer ma appena ha l’occasione sale sulla fascia di sua competenza. Rischia su un incrocio di piedi in area su Ferguson che gli passa davanti ma gli va bene.

Candreva 6

Il pallone che costruisce per il gol di Pirola è da applausi, quando lo ha tra i piedi è sempre un pericolo.

Botheim (42’ st) sv

Non ha il tempo per incidere.

Kastanos 5

Balla tra le linee ma alla fine della fiera deve più lavorare nella fase passiva che in quella attiva.

Piatek (11’ st) 6

Con un suo tiro da fuori sfiora il palo di Skorupski.

Dia 6,5

Si muove su tutto il fronte dell’attacco per togliersi di dosso Soumaoro, segna il gol del momentaneo 2-1, anche con la complicità di Schouten.

Bologna

Thiago Motta (all.) 6,5

Un buon Bologna, che ha il merito di non arrendersi mai, riuscendo a rimontare per due volte il risultato. Manda in campo Arna, ed è una notizia che fa piacere a Bologna, al di là del suo infortunio.

Skorupski 6

Non ha responsabilità sul gol di Pirola, per il resto un’uscita alta e niente di più. Sbaglia un’uscita che poteva far male al Bologna.

Posch 5,5

Difende con applicazione ma non è la sua serata.

Soumaoro 6,5

Applicato, fa sempre avvertire la sua struttura e la sua grande fisicità su Dia. A cui ribatte un pallone avvelenato che probabilmente sarebbe finito alle spalle di Skorupski.

Lucumi 6

Si fa anticipare da Pirola sul gol, poi si riscatta, facendosi sempre rispettare.

Cambiaso sv

Comincia facendo fatica su Mazzocchi poi si fa male e deve uscire.

Lykogiannis (21’ st) 6,5

Copre a volte Candreva e a volte Mazzocchi, se la cava con entrambi. Firma di testa il gol del pari.

Ferguson 7

Confeziona di testa un grande gol su cross di Kyriakopoulos, poi chiede un fallo da rigore per un incrocio tra piedi destri con Bradaric. Anche nel secondo tempo assicura tanta quantità.

Schouten 7

Sa sempre cosa deve fare e come farlo, ripulisce il gioco e lo costruisce, ha una buona gestione del pallone. Toccando il pallone calciato da Dia, è come se tradisse Skorupski.

Moro 5,5

Si mangia un gol da pochi passi, poi una conclusione gli viene ribattuta dopo una buona giocata.

Aebischer 5,5

Non brilla, ma dà equilibri alla squadra dalla parte di Bradaric.

Orsolini (20’ st) 5,5

Un paio di spunti ma si vede che non era al meglio delle condizioni fisiche.

Barrow 6

Corre, rincorre, lavora tanto ma non arriva mai a tirare in porta, ecco la verità.

Arnautovic (20’ st) sv

Finalmente Thiago gli fa ritrovare il campo, ma poi l’austriaco si infortuna e dopo 16 minuti deve uscire.

Sansone (36’ st) sv

Riabbraccia la squadra dopo il guaio fisico di Udine.

Kyriakopoulos 6,5

Regala prima un pallone d’oro a Ferguson per il gol dell’1-1, poi mette Moro solo davanti al portiere. Batte l’angolo per il gol di Lykogiannis.

Soriano (36’ st) sv

Una decina di minuti pieni di equilibri.