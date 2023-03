Fiorentina-Lecce, dove vederla in tv Sky o Dazn

FIRENZE - Allo stadio Franchi va in scena Fiorentina-Lecce , gara valida per la ventisettesima giornata di Serie A. Fischio d'inizio alle ore 15. La sfida sarà diretta dall'arbitro Abisso della sezione di Palermo .

Partita: Fiorentina-Lecce

Orario partita: ore 15

Canale Tv: Dazn

Pay TV Streaming: Dazn

Fiorentina-Lecce orari e canali

Fiorentina-Lecce, match valido per la ventisettesima giornata di campionato, è in programma allo stadio Franchi di Firenze e sarà trasmesso in diretta su Dazn.

Dove vedere Fiorentina-Lecce in diretta TV

Fiorentina-Lecce, sarà visibile su Dazn. Chi possiede un abbonamento sia a Sky che a DAZN, potrà vederla in diretta tv attivando Zona Dazn e sintonizzandosi sul canale numero 214 di Sky.

Fiorentina-Lecce dove vederla in streaming

La partita di Serie A tra Fiorentina e Lecce sarà visibile in streaming scaricando l'app di DAZN su smartphone o tablet oppure collegandosi al sito di DAZN mediante computer e notebook, selezionando la specifica finestra dell'evento.

Fiorentina-Lecce in Diretta: la cronaca

La Fiorentina arriva, in campionato, dalla vittoria esterna con la Cremonese, mentre il Lecce, nell'ultimo turno, ha perso in casa con il Torino. Negli ultimi 10 confronti in Serie A, quattro vittorie del Lecce, tre della Fiorentina e tre pareggi. Qui le probabili formazioni.

Fiorentina-Lecce, segui la diretta sul nostro sito

Segui Fiorentina-Lecce su DAZN, attiva ora