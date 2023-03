Diretta Torino-Napoli: ora LIVE la partita di oggi

Dopo la vittoria, e il passaggio del turno, in Champions League , il Napoli torna a pensare al campionato sfidando il Torino nell'ultima gara prima della sosta. La squadra di Spalletti in campionato è reduce dal successo contro l'Atalanta, che gli ha permesso di ritornare a +18 sull'Inter in classifica. Dall'altra parte, i granata di Juric sono reduci da due vittorie consecutive (Bologna e Lecce) e sono a caccia del colpaccio davanti ai propri tifosi per continuare a sognare un posto in Europa. Segui la cronaca della partita in diretta .

14:00

Torino-Napoli, curiosità e statistiche

L’ultima vittoria del Torino contro il Napoli in Serie A è datata 1 marzo 2015 (1-0 con rete di Glik): da allora in 15 partite con quattro pareggi e ben 11 vittorie campane, tra cui quelle nelle ultime quattro sfide in ordine di tempo - i campani non sono mai rimasti nella loro storia 16 partite di fila imbattuti contro i granata nella competizione.

Il Napoli ha mantenuto la porta inviolata in sette delle ultime 10 partite di campionato, tra cui tutte le ultime cinque in trasferta: gli azzurri non sono mai arrivati nella loro storia in Serie A a sei clean sheet consecutivi fuori casa.

Da quando la Serie A è tornata a 20 squadre (2004/05), nessuna formazione aveva mai avuto 18 punti di vantaggio sulla seconda in classifica a 12 giornate dal termine del campionato (considerando la Juventus a 53 punti è il terzo maggior distacco dopo i 16 punti del 2006/07 e del 2018/19).

Victor Osimhen (23 tra gol e assist) e Khvicha Kvaratskhelia (20 tra gol e assist) sono gli unici due giocatori di Serie A che hanno partecipato attivamente ad almeno 20 gol finora; tra i giocatori dei maggiori cinque campionati europei 22/23 con almeno 20 partecipazioni, solamente quattro giocatori (Haaland, Neymar, Ben Yedder e Messi) hanno una media migliore rispetto ai due azzurri: il nigeriano partecipa a un gol ogni 80 minuti giocati, il georgiano uno ogni 83.

13:55

Torino-Napoli, le formazioni ufficiali

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Gravillon, Schuurs, Rodriguez; Singo, Ricci, Linetty, Vojvoda; Vlasic, Radonjic; Sanabria. All: Juric.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All: Spalletti.