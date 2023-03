Sampdoria-Verona 3-1: Gabbiadini trascina Stankovic con una doppietta

GENOVA - Importante successo per la Sampdoria che batte 3-1 il Verona e si rilancia in classifica: nel lunch match valido per la 27esima giornata di Serie A i blucerchiati si aggiudicano l'intera posta e colgono il primo successo casalingo in campionato. Mattatore del match è Manolo Gabbiadini: l'attaccante classe 1991 punisce la retroguardia scaligera firmando una doppietta tra il 24' e il 35'. Nella ripresa il Verona tenta il tutto per tutto: dopo due gol di Gaich annullati dal Var per fuorigioco, i gialloblù di Zaffaroni riaprono il match all'89' con Faraoni ma la rete di Zanoli al 9' di recupero chiude il match.