Moviola Inter-Juve, è bufera: il motivo della scelta dell'arbitro sul braccio di Rabiot

Inter-Juve 0-1

Chiffi: 5

Diversi errori, vista la portata del match, per Chiffi: sereno se la partita fila via liscia, in affanno se sale di tono il match, incapace di gestire le proteste (brutte quelle di Danilo e Brozovic), anche qui due rossi a fine gara. Male. Tutto ruota sulla rete di Kostic e i tre tocchi dei bianconeri, quello determinante non ha tutti i crismi della certezza. Come in Juve-Samp (amche lì c’era Rabiot protagonista).