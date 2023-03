Inter-Juve 0-1, le pagelle: Brozovic e Dumfries faticano, Gatti e Fagioli preziosi

Preferisce Lukaku a Dzeko e impiega Brozovic da centrale con Calha mezzala, ma non sembra tanto una questione di uomini, l’Inter continua a non esserci, avendo perso il bandolo della matassa per quanto riguarda la costruzione del gioco.

Onana 5

Si fa sorprendere dal diagonale di Kostic che regala il vantaggio alla Juventus, non sembra avere colpe specifiche ma neanche impeccabile. Nel secondo tempo para un pallone avvelenato di Locatelli

Darmian 5,5

Non va a chiudere su Kostic che calcia troppo indisturbato verso Onana, non attraversa una delle sue migliore serate.

Correa (34’ st) sv

Impalpabile

De Vrij 5,5

Marca bene Vlahovic, di testa si fa rispettare, ma sul gol di Kostic l’intera difesa scivola male, non essendo messa come si deve.

Acerbi 5,5

Difende sufficientemente bene, e anche per le condizione sommarie di Dimarco deve accompagnare l’azione dei compagni nella fase di possesso palla.

Dumfries 4

Parte con il freno a mano tirato, anche perché dalla sua parte corre Kostic che a tratti diventa inarrestabile. Poi verso il finale del primo tempo almeno in parte si ritrova e mette in mezzo un paio di buoni palloni. Si smarrisce di nuovo nel secondo tempo.

Bellanova (38’ st) sv

Due corse, niente di più.

Barella 6

Pochi attimi e costringe Szczesny a fare una grande parata.Non finisce qua, perché dopo una quindicina di minuti gli consente di fare un altro figurone, anche se in questo caso si potrebbe anche parlare di gol sbagliato. Di sicuro è il centrocampista dell’Inter più propositivo, anche se sempre troppo frenetico, un fallo su di lui di Bremer non viene sanzionato. Quando Inzaghi lo toglie (probabilmente per un giallo che ha addosso), non gradisce scalciando quello che si trova davanti.

Mkhitaryan (18’ st) 5,5

Un po’ di ordine lo garantisce, un suo tiro dal limite finisce lontano di poco dal palo alla destra di Szczesny, che se fosse stato nello specchio della porta avrebbe fatto fatica ad agguantarlo.

Brozovic 5

Fa fatica in tutte e due le fasi del gioco, anche perché quelli della Juventus non gli consentono di pensare un attimo e gli tolgono più campo possibile. Ha sui piedi un pallone importante regalatogli da Barella, ma ci pensa un attimo di troppo e alla fine Locatelli glielo ribatte.

Calhanoglu 5

Lavora da mezzala e non da centrale per la presenza di Brozovic, non trova mai lo spunto giusto, certo, anche per la pressione che su di lui fanno i centrocampisti di Allegri.

Dimarco 5,5

Fa di tutto per esserci e gioca con i cerotti, attacca con continuità De Sciglio, ma determina meno di quelle che sono le sue infinite potenzialità.

D’Ambrosio (18’ st) 5,5

Non cambia lo spartito

Lukaku 4,5

Volere non sempre è anche potere, fa di tutto per essere il tir che travolge tutto e tutti, ma fa inevitabilmente fatica contro i centrali della Juve che su ogni intervento mettono altrettanta fisicità.

Dzeko (34’ st) sv

Un colpo di testa, tutto qua.

L. Martinez 4,5

Attraversa un periodo più di ombre che di luci, e lo fa vedere anche contro la Juve, nonostante sul piano dell’impegno finisca per essere sempre encomiabile.