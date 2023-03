Cori antisemiti in Curva Nord durante Lazio-Roma: insorge la comunità ebraica

ROMA - "Una curva intera che canta cori antisemiti, un 'tifoso' in tribuna con la maglia Hitlerson e il numero 88 e noi, come sempre, gli unici a indignarci e a protestare. Possibile che tutti continuino a far finta di nulla?". Così Ruth Dugherello, presidente della Comunità Ebraica di Roma, denuncia su Twitter i cori provenienti dal settore più caldo del tifo laziale durante il derby dell'Olimpico.