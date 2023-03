Serie A, arbitri: Rapuano per Napoli-Milan. Roma a Irrati, Lazio a Marcenaro

ROMA - Tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul sito dell'AIA, sono state rete note le designazioni arbitrali per la ventottesima giornata di Serie A. Sarà Rapuano a dirigere la capolista Napoli nella sfida al Maradona contro il Milan, in programma domenica sera alle 20:45. Si parte sabato alle 15 con Cremonese-Atalanta, arbitro Marinelli. Nel pomeriggio per Inter-Fiorentina ci sarà Maresca, Juventus-Verona a Marchetti. Ferrieri Caputi dirigerà Bologna-Udinese domenica all'ora di pranzo, Monza-Lazio affidata a Marcenaro. Alle 18 all'Olimpico la Roma affronterà la Sampdoria: arbitra Irrati. Ecco nel dettaglio il quadro completo: