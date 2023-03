Serra in campo, ma rischia di chiudere quest’anno: gli scenari possibili

Ci sono delle regole, dicono. Se non ci sono motivi, se la Procura non chiude il cerchio (deferimento o archiviazione) non possiamo tenerlo fermo, dicono. E dunque le regole (anche questa, che pure non è scritta) vanno rispettate, figuratevi se non lo fanno quelli che devono applicarle. Ma vedere Marco Serra, l’arbitro che litigò - mani in tasca, eh?! - con Mourinho un mese fa in Cremonese-Roma (28 febbraio) e che ieri non è tornato nella sua area (pardon, casa) nel torinese ma era a Coverciano al raduno degli arbitri post-sosta, dicevamo vedere Serra in campo domani in Venezia-Como fa strano. Molto. Perché il suo comportamento ha finito per nuocere sull’intera categoria arbitrale (qualcuno dei 50 arbitri di Rocchi se n’è reso conto?), perché rivolgersi ad un allenatore con l’atteggiamento di sufficienza (mani in tasca) proferendo parole che sono chiare a tutti tranne a lui («Gli ho detto: vai all’area» la ricostruzione di Serra, difforme e molto da quello che si vede nelle immagini e che Le Iene hanno ricostruito, con l’aiuto di un esperto di lettura del labiale, in «Vai a casa») non è uno spot del quale andare fieri (già che tanto all’AIA hanno abbondanza di vocazioni, no?).