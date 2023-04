Serie A, strepitosa ripartenza: esce d’aprile

Rientriamo in corsa di corsa. Partite vere subito, nel giro di cinque giorni, Inter-Fiorentina oggi alle 18, Juventus-Verona poco più tardi, Monza-Lazio domani alle 15, subito dopo Roma-Sampdoria e poi Napoli-Milan in serata. Martedì il partitone della settimana, Juventus-Inter semifinale di Coppa Italia, il giorno dopo Cremonese-Fiorentina l’altra semifinale di Coppa Italia. Da oggi non ci fermeremo più. Tutto d’un fiato fino al 4 giugno, ma speriamo anche più in là, il 7 c’è la finale di Conference League, il 10 quella di Champions, mentre la finale di Coppa Italia e quella di Europa League sono programmate a maggio, precisamente il 24 e il 31. Siamo in corsa su tutti i fronti e per il nostro calcio, abituato ad ammainare la bandiera con netto anticipo rispetto a Inghilterra, Spagna e Germania, è già un bel risultato. Un po’ di entusiasmo, dopo la tristezza della sosta azzurra, fa bene a tutto il movimento. Ai club chiediamo quello che la Nazionale non può darci per colpa dei club pieni di stranieri. Paradossale, ma vero.

Quattro giorni per decidere il destino dell’Inter e forse anche del suo allenatore. Oggi la Fiorentina, martedì la Juventus. Roba forte, visto che i viola sono in crescita (sette vittorie di fila fra campionato e Conference League) e che, al contrario, l’Inter non sta vivendo un periodo esaltante con tre sconfitte nelle ultime quattro partite di campionato. E sempre a differenza della Fiorentina, che al massimo può puntare di nuovo al settimo posto utile per restare in Conference League e di conseguenza può riversare le sue migliori risorse sulle due coppe, l’Inter non può scegliere fra coppa europea, Coppa Italia e campionato . L’Inter deve restare agganciata al gruppetto della Champions. Ha due punti in meno della Lazio, due in più del Milan, tre in più della Roma e cinque in più dell’Atalanta. Senza un posto nella prossima Champions, le difficoltà economiche del club sarebbero ancora più preoccupanti. Di un posto nel grande torneo europeo ha bisogno la società, ma anche l’allenatore che un anno fa ha salvato la stagione con i successi in Coppa Italia e in Supercoppa, pur non vincendo lo scudetto nonostante fosse partito come favorito. Contro la Fiorentina non avrà Skriniar, Dimarco e Calhanoglu che salterà anche la semifinale con la Juve. Non è il modo più incoraggiante per entrare nei prossimi infuocati quattro giorni: a parte lo slovacco, quasi smarrito dopo la cessione rimandata al Psg, si tratta di giocatori fondamentali per l’Inter. A Italiano mancherà solo Jovic, che potrebbe recuperare per la semifinale di Coppa Italia di mercoledì prossimo a Cremona.

Sul campo, la Juventus ha fatto 56 punti. Senza la penalizzazione sarebbe seconda, dietro all’irraggiungibile Napoli ma davanti, e non di poco, a Lazio, Inter, Milan, Roma e Atalanta. Ma nemmeno i 41 punti della classifica reale la escludono dal giro della Champions, soprattutto oggi, giorno della sua sfida con la terz’ultima in classifica e vigilia di Napoli-Milan. Se la capolista mettesse sotto pure la squadra campione d’Italia, la Juventus potrebbe ritrovarsi a 4 punti dal Milan , in attesa di sapere cosa succede all’Olimpico fra Roma e Sampdoria. Allegri, come Inzaghi, ha davanti a sé uno scenario apertissimo. Può raggiungere la zona-Champions in campionato, la finale in Coppa Italia e la semifinale (per il momento) in Europa League. Ma anche il tecnico livornese, come del resto gli sta capitando da inizio stagione, deve fare i conti con una situazione mica piacevole in infermeria. Stasera non ci saranno gli squalificati Paredes e Rabiot , non ci saranno neppure Pogba (che salterà anche la Coppa Italia) e Chiesa . Nonostante questa evidente difficoltà, Max non vuole e non può scegliere. Deve pensare al campionato buttando un occhio (anzi due) sulla prossima semifinale di Coppa Italia, dove in ballo c’è pure il prestigio. Prima della sosta per le nazionali, il campionato si era fermato con la vittoria dei bianconeri a San Siro contro l’Inter, fra polemiche, risse e cartellini rossi. La nostra Coppa off re ai nerazzurri la possibilità del riscatto e ai bianconeri l’occasione per dimostrare che, penalizzazione a parte, dopo il Napoli ci sono loro.

Napoli, Spalletti può scegliere

È sempre un peccato non vederlo in campo. Osimhen dà al Napoli una certezza che forse solo Immobile, prima dei vari acciacchi, dava alla sua squadra. La certezza del gol. Voi datemi la palla e poi ci penso io. I numeri dicono che, an che quando il nigeriano è rimasto fuori, il Napoli ha comunque vinto. Sempre, 7 volte su 7. Ma è solo un dettaglio, un numero: se non per la vittoria, quanto meno per lo spettacolo Osimhen è indispensabile. Napoli-Milan è l’evento di questa 28ª giornata. Ci saranno tre edizioni in pochi giorni, oggi il campionato, poi la Champions. Spalletti può scegliere, Pioli no.

Milan, Pioli rimane sotto pressione. E manca Ibra

Non può scegliere perché domani sera, quando metterà piede al Maradona, potrà ritrovarsele tutte addosso e qualcuna molto più avanti. Oggi il Milan è quarto in classifica, domani rischia di fare dei passi indietro combattendo pure con una nuova e opprimente pressione: se oggi vincono Inter e Juventus, e domani Atalanta (a Cremona), Lazio (a Monza) e Roma (all’Olimpico contro la Sampdoria), alle 20.45 la classifica avrà questo aspetto: Napoli 71, Lazio 55, Inter 53, Roma 50, Milan e Atalanta 48, Juventus 44. E alle 20.45 inizierà Napoli-Milan, una specie di staffetta dello scudetto. Insomma, se pensiamo alla classifica attuale potrà essere tutta un’altra storia. A Pioli mancherà di nuovo Ibrahimovic, la cui resistenza agli infortuni lo rende ancora più simbolo di una generazione che non vuole mollare. Mancherà anche Messias, un giocatore talvolta sottovalutato (non dal tecnico). Che sia il momento decisivo della stagione del Milan è fuori discussione.