Inter-Fiorentina, probabili formazioni, consigli fantacalcio. Bastoni dal 1'?

MILANO - Nell'Inter nulla da fare per Dimarco, nemmeno convocato. Il dubbio è se schierare subito dall’inizio Bastoni o farlo partire in panchina: viene da due soli allenamenti in gruppo, come Gosens che però non ha alternative sulla sinistra. Se Bastoni dovesse restare fuori, Acerbi verrebbe dirottato nuovamente a sinistra, con De Vrij al centro. Per quanto riguarda le fasce, l’unico cambio a disposizione è Bellanova: all’occorrenza, dovrà adattarsi anche a sinistra. Nella Fiorentina le certezze sono Cabral e Terracciano. Recuperato ma solo per la panchina Terzic, out Sirigu, Jovic e Duncan. Gonzalez, sembra destinato alla panchina. Al suo posto Saponara che, assieme e Bonaventura e Ikoné, comporrà la linea trequarti. Scelte quasi consolidate anche negli altri reparti: in difesa Dodo e Biraghi presidieranno le fasce con Martinez Quarta e Igor al centro mentre sulla mediana Amrabat e Mandragora manovreranno il gioco.