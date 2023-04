Juve-Verona, probabili formazioni, consigli fantacalcio. Kean con Vlahovic?

TORINO - Contro il Verona si rivedrà una Juve col doppio centravanti: senza Chiesa, con Di Maria appena rientrato, con Milik in panchina dopo due mesi di assenza per infortunio e con Soulé che rimane un'alternativa, l'attacco giusto per questa sera sembra essere quello formato da Kean e Vlahovic. A parte Bonucci e Pogba, mancheranno pure gli squalificati Rabiot e Paredes. Nel Verona, Veloso favorito nel ballottaggio con Braaf, Doig in quello con Depaoli.