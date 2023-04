Tris dell’Atalanta a Cremona: Gasperini rialza la testa

CREMONA - L’Atalanta torna al successo in trasferta dopo quasi due mesi. La squadra di Gasperini batte per 2-1 la Cremonese e consolida il sesto posto in classifica. Gli ospiti trovano il vantaggio allo scadere del primo tempo grazie alla rete di De Roon. Ma in avvio di ripresa la formazione di Balardini riporta in equilibrio il risultato grazie a un rigore assegnato per un fallo di mano commesso da Toloi; dagli undici metri Ciofani spiazza il portiere Musso.