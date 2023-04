Spettacolo Bologna: tris all'Udinese, Thiago Motta in scia della Juve

BOLOGNA - Dopo due pareggi consecutivi prima della sosta contro Lazio e Salernitana, il Bologna riparte con un bel 3-0 ai danni dell'Udinese. Davanti al proprio pubblico la squadra di Thiago Motta offre una prestazione impeccabile: al 3' è già in vantaggio grazie alla sveglia dalla distanza di Posch, che col destro batte Silvestri sotto la traversa. Poi al 12' Moro raddoppia, ancora da fuori area, con un bel tiro all'angolino. Il tris è di Barrow e arriva al 49' del secondo tempo: l'attaccante si sblocca e torna al gol, era a secco dal 16 ottobre 2022 quando segnò al Napoli. Al 74' l'Udinese regala spazio e minuti a Pafundi, il 17enne che il ct Mancini vorrebbe vedere di più in campo. Con questi tre punti il Bologna scavalca proprio i friuliani e si porta all'ottavo posto a 40 punti, a -4 dalla Juventus, e può vedere uno scorcio d'Europa per sognare in grande.