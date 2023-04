Bologna-Udinese, la moviola: tutto facile per Ferrieri Caputi

Bologna-Udinese

Ferrieri Caputi: 6

Partita già chiusa dopo 12’, i problemi più grandi per Maria Sole sono arrivati nella ripresa, quando per 4’ e 24” l’auricolare è andato in bambola ed è stato necessario sostituire la “scatoletta” che gli arbitri hanno sul braccio (in pratica, il trasmettitore del segnale), aiutata da Mariani. La Ferrieri Caputi, alla seconda gara in serie A della carriera (e dopo Germania-Perù di sabato scorso, altra “prima volta” della sua carriera) l’ha chiusa con 27 falli fischiati (forse un po’ tanti vista la partita) e 2 gialli. Nessun episodio nelle due aree, nulla che abbia potuto metterla in crisi.