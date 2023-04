Se il calcio diventa lotta di (Fuori)classe

Le sfide anni ottanta

Gli anni Ottanta erano stati introdotti dal romanzo di Roma-Juventus, la capitale e il capitale, il divo Giulio e l’Avvocato, Dino Viola e Giampiero Boniperti, centimetri e righelli. Per arrivare a Zibì Boniek, quando ancora sgommava a Lodz, Viola usò il palazzo e i suoi corridoi; Boniperti, la Fiat e le sue ammiraglie. Morale: tre stagioni a Torino e dopo, “solo” dopo, tre a Roma. Napoli-Milan, in compenso, non appartiene agli intrighi di corte. Trae la sua linfa vitale e letale non già dalle burrasche (camorra e Rosario Lo Bello, un crollo fatale non meno della fatal Verona), ma da una disputa ideologica. Il genio di Diego, reclutato da Corrado Ferlaino per demolire i luoghi comuni; la visione di Silvio Berlusconi, capace di individuare in Arrigo Sacchi - all’epoca, tecnico del Parma in Serie B - il cerino con cui dar fuoco ai ceppi di un catechismo troppo rigido e frigido. Ecco. Come raccontava Mimmo Carratelli su queste colonne, nessun cimento - neppure le baruffe milanesi tra il conservatore Giovanni Trapattoni e il progressista Arrigo - ha spaccato in termini così viscerali tribune e tribuni, parolieri e parolai. O di qua o di là. O con la diversità o con l’intensità. Fu uno strappo esistenziale, oltre che tattico. Napoli-Milan non aveva mai, o quasi mai, incendiato le edicole. Ottavio Bianchi e Albertino Bigon, allenatori di scuola italianista, accompagnarono il Pibe all’assalto del vate di Fusignano, un “1º aprile” che tutti consideravano un pesce e non uno squalo. Tutti, tranne uno: il Cavaliere. Charles Bukowski annotava che «molti scrittori cominciano con una piccola scintilla e un briciolo di audacia, poi diventano famosi e si mettono a giocare in difesa. E da folli giocatori d’azzardo si trasformano in ligi praticoni». Un semplice riassunto? No, una profonda lezione.